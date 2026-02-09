MA Lantik Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI Siang Ini

JAKARTA – Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di Mahkamah Agung (MA), siang ini. Ia dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan MA pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Thomas Djiwandono telah disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Thomas menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses seleksi, mulai dari usulan hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), telah dilaluinya dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR dan juga secara khusus Pimpinan Komisi XI serta anggota Komisi XI yang kemarin telah melalui proses fit and proper bersama saya. Proses tersebut saya jalani dengan baik dan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Thomas.

Dua poin utama yang menjadi sorotan Thomas adalah keberlanjutan independensi Bank Indonesia dan penguatan kolaborasi antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

"Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan, seperti yang saya sampaikan kemarin dalam proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter," tegasnya.