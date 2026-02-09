Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Hanya Senyam-senyum

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |16:55 WIB
Usai Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Hanya Senyam-senyum
Thomas AM Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Thomas AM Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, Thomas enggan memberikan pernyataan setelah resmi diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Pantauan iNews Media Group di lokasi menunjukkan bahwa Thomas, yang baru saja menyelesaikan prosesi sakral pengucapan sumpah, memilih untuk langsung meninggalkan area pelantikan. Ia berjalan melewati kerumunan wartawan yang telah bersiap untuk melakukan sesi doorstop.

Meskipun telah ditunggu selama kurang lebih dua jam, Thomas tidak berhenti untuk memberikan keterangan terkait langkah awalnya di bank sentral maupun merespons isu ekonomi terkini.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya terlihat melempar senyum singkat dan melambaikan tangan ke arah awak media sebelum akhirnya bergegas memasuki kendaraannya.

Ia bahkan sempat mengecoh wartawan dengan mengubah titik doorstop dari lokasi awal tempat awak media telah berkerumun menunggu kehadirannya.

Perlu diketahui, Thomas Djiwandono resmi mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.

Pengangkatannya dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026. Langkah Thomas menuju kursi pimpinan BI melalui proses yang kompetitif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200580//thomas-g9fK_large.jpg
Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200529//thomas-zpUs_large.jpg
MA Lantik Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200008//uang-Rtfw_large.jpg
5 Fakta Temuan Uang Cacahan di TPS Liar Bekasi, Ternyata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200066//bi_ponti-d0W4_large.jpg
Inflasi 3,55% di Awal 2026, BI Yakin Hanya Temporer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/455/3200006//juda_agung-uxhQ_large.jpg
Perbandingan Harta Kekayaan Thomas Djiwandono dengan Juda Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200020//bi_pontianak-yafe_large.jpg
Purbaya Pede Ekonomi 2026 Tumbuh 6%, Begini Respons Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement