Usai Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Hanya Senyam-senyum

Thomas AM Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Thomas AM Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun, Thomas enggan memberikan pernyataan setelah resmi diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.

Pantauan iNews Media Group di lokasi menunjukkan bahwa Thomas, yang baru saja menyelesaikan prosesi sakral pengucapan sumpah, memilih untuk langsung meninggalkan area pelantikan. Ia berjalan melewati kerumunan wartawan yang telah bersiap untuk melakukan sesi doorstop.

Meskipun telah ditunggu selama kurang lebih dua jam, Thomas tidak berhenti untuk memberikan keterangan terkait langkah awalnya di bank sentral maupun merespons isu ekonomi terkini.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya terlihat melempar senyum singkat dan melambaikan tangan ke arah awak media sebelum akhirnya bergegas memasuki kendaraannya.

Ia bahkan sempat mengecoh wartawan dengan mengubah titik doorstop dari lokasi awal tempat awak media telah berkerumun menunggu kehadirannya.

Perlu diketahui, Thomas Djiwandono resmi mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.

Pengangkatannya dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026. Langkah Thomas menuju kursi pimpinan BI melalui proses yang kompetitif.