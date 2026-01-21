Ini Jadwal, Syarat dan Cara Pendaftaran Seleksi PPPK 2026

JAKARTA - Ini jadwal, syarat dan cara pendaftaran seleksi PPPK 2026. Kementerian HAM atau KemenHAM membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 dengan total alokasi sebanyak 500 orang.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id. Sementara link mengenai informasi lengkap PPPK Kemenhan bisa diakses melalui https://s.kemenham.go.id/hub/pppk-kemenham-2025

Pembukaan seleksi PPPK KemenHAM untuk tahun anggaran 2025, namun seluruh rangkaian seleksi PPPK KemenHAM telah digelar pada awal 2026.

Seleksi PPPK KemenHAM akan dibuka untuk 5 posisi jabatan dengan total alokasi sebanyak 500 orang, yakni Analisis SDM Ahli Pertama untuk 242 orang, Perencana Ahli Pertama untuk 82 orang, Apoteker Ahli Pertama 2 orang, Penata Layanan Operasional 108 orang, serta Pengelola Layanan Operasional untuk 66 orang.

Jadwal Seleksi PPPK KemenHAM:

- Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026

- Pendaftaran Seleksi: 7 – 23 Januari 2026

- Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026

- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026

- Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari – 2 Februari 2026

- Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 – 3 Februari 2026

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026

- Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Februari 2026

- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 – 17 Februari 2026

- Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 – 26 Februari 2026

- Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 – 16 Maret 2026

- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Maret 2026

- Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026

- Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 14 April 2026

- Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 – 15 April 2026

- Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026

- Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April – 11 Mei 2026

- Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

- Sebagai tambahan informasi, pendaftaran seleksi PPPK KemenHAM 2026 dilakukan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Selain itu, formasi PPPK ini akan ditempatkan di Unit Pusat maupun Kantor Wilayah KemenHAM yang terdiri dari 38 Wilayah Kerja.