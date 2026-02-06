Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Senilai Rp110 Triliun, Buka 3.000 Lapangan Kerja 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |20:58 WIB
Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Senilai Rp110 Triliun, Buka 3.000 Lapangan Kerja 
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani resmi melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi senilai USD7 miliar dollar atau setara Rp118 triliun (kurs:16.870). 

Rosan mengatakan 6 proyek tersebut nantinya akan menyerap sekitar 3.000 lapangan pekerjaan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Groundbreaking 6 proyek ini merupakan fase satu dari total 18 proyek yang akan dibangun oleh Pemerintahan Prabowo. 

"Memang dengan 6 proyek ini akan kurang lebih investasinya kami itu mencapai USD7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun, dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih 3.000 lapangan pekerjaan," ujar Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (6/2/2026).

Adapun keenam proyek tersebut antara lain, fasilitas pengolahan bauksit, alumina, dan alumunium di Mempawah, Kalimantan Barat senilai Rp104,55 triliun (6,23 miliar dolar AS); Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) 2 di Mempawah, Kalimantan Barat.

Selain itu ada untuk pembangunan pabrik bioethanol Glenmore fase 1 di Banyuwangi, Jawa Timur; Pabrik biorefinery (bioavtur) di Cilacap, Jawa Tengah; Proyek peternakan unggas terintegrasi di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB); Dan pabrik garam di Sampang-Madura, Manyar-Gresik, dan Segoromadu 2-Gresik.

"Kita ketahui investasi hilirisasi yang pertama di bidang smelter alumunium, nilainya kurang lebih 3 miliar dolar, dan juga pada bioavtur, kemudian juga ada bioetanol, kemudian ada garam dan juga integrated peternakan ayam. Tentunya ini juga akan sangat mendukung program-program pemerintah lainnya," kata Rosan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199820/baja-eDUG_large.jpg
Danantara Perkuat Industri Baja Nasional, Bakal Bangun Pabrik Baja 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199804/rosan-pStE_large.jpg
Siap-Siap! Danantara Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi Rp97,2 Triliun Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199740/rosan-2ekA_large.jpg
Pemangkasan BUMN 1.000 Jadi 200 Perusahaan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199738/kras-fcbi_large.jpg
Danantara Ungkap Krakatau Steel (KRAS) Sudah Mulai Sehat, Raup Pendapatan Rp16 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/278/3199275/pandu-VvWt_large.jpg
Danantara Serok Saham saat IHSG Anjlok, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199118/coo_danantara-uOAU_large.jpeg
Danantara Ikut Rapat Bareng MSCI, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement