HOME FINANCE PROPERTY

Blok M Hub Jadi Pusat Urban Terintegrasi, Dorong Mobilitas dan Ekonomi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:02 WIB
Blok M Hub Jadi Pusat Urban Terintegrasi, Dorong Mobilitas dan Ekonomi
Kawasan Blok M kembali hidup sebagai pusat aktivitas urban melalui integrasi transportasi publik dan layanan digital. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Kawasan Blok M kembali hidup sebagai pusat aktivitas urban melalui integrasi transportasi publik dan layanan digital. Transformasi ini menghadirkan mobilitas yang lebih mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal di sekitar kawasan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT MRT Jakarta serta GoTo Group, menghadirkan konsep ruang kota modern yang tidak hanya mempermudah pergerakan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi lebih luas bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan.

Ketua Bidang Komunikasi Sosial Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, menjelaskan, inisiatif Blok M Hub Gojek ini sejalan dengan visi besar Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota berbasis transportasi publik.

“Inisiatif ini menjadi bagian nyata dari upaya revitalisasi kawasan melalui pengembangan Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan transportasi publik dengan platform digital. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga mewujudkan mobilitas yang lebih cerdas, efisien, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta,” ungkap Cyril, Senin (9/2/2026). 

Kehadiran Ruang Urban Blok M Hub diharapkan menjadi model pengembangan kawasan perkotaan di masa depan. Integrasi antara transportasi publik, layanan digital, dan pemberdayaan UMKM diyakini mampu menciptakan ekosistem kota yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun Jakarta sebagai kota global yang modern, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan warganya.

Dengan konsep baru ini, Blok M tidak hanya kembali hidup sebagai pusat aktivitas urban, tetapi juga menjadi contoh bagaimana teknologi dapat bersinergi dengan ruang kota untuk menciptakan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi semua

Sementara itu, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan,  kehadiran Blok M Hub Gojek merupakan wujud komitmen GoTo dalam mendukung ekosistem kota yang terintegrasi secara digital. Ada tiga kemudahan utama yang diperoleh masyarakat di kawasan ini. 

 

