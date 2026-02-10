Segini Gaji Kerja di Singapura, 12 Kali Lipat Dibanding UMR

Banyak TKI memilih bekerja di negara ini sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Singapura menjadi salah satu tujuan favorit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karena menawarkan gaji tinggi, terutama bagi pekerja asing. Banyak TKI memilih bekerja di negara ini sebagai upaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Dikutip dari Dealls, Selasa (10/2/2026), Singapura tidak memiliki Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku secara umum seperti di Indonesia. Sebagai gantinya, ada dua sistem utama yang mengatur gaji minimum di Singapura:

Progressive Wage Model (PWM): sistem pengupahan yang mengatur gaji minimum bagi pekerja berpenghasilan rendah di sektor tertentu, seperti kebersihan, keamanan, dan ritel.

Local Qualifying Salary (LQS): batas gaji minimum untuk tenaga lokal. Perusahaan harus membayar tenaga lokal minimal sebesar LQS agar bisa merekrut tenaga kerja asing dengan izin kerja, seperti S Pass atau Employment Pass (EP).

Meskipun tidak ada UMR standar, pemerintah Singapura menetapkan batas gaji minimum bagi tenaga lokal dan tenaga asing sebagai berikut:

Tenaga Lokal (LQS): SGD 1.400 per bulan (sekitar Rp16 juta per bulan)

Tenaga Asing (Employment Pass/EP):