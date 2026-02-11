Advertisement
Ini Syarat dan Cara Dapat Promo Diskon 30 Persen Tiket Kereta Lebaran 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:05 WIB
 
Diskon Tarif Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini syarat dan cara dapat promo diskon 30 persen tiket kereta lebaran 2026. PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada periode angkutan Lebaran 2026. 

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari stimulus pemerintah guna membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik saat Hari Raya Idul Fitri. 

Promo diskon tiket kereta api tersebut berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 14 hingga 29 Maret 2026. 

Potongan harga ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan mudik secara aman dan tertib menggunakan transportasi massal.

KAI juga menyediakan sekitar 660.000 tiket kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode mudik dan balik Lebaran.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menyatakan tiket tambahan yang disertai promo diskon dapat mulai dipesan oleh masyarakat sejak Selasa, 11 Februari 2026, pukul 00.01 WIB. 

Pemesanan dilakukan melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI, termasuk aplikasi Access by KAI. 

Telusuri berita finance lainnya
