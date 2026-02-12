Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Anggaran MBG Diperkirakan Capai Rp60 Triliun di Triwulan I-2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:12 WIB
Realisasi Anggaran MBG Diperkirakan Capai Rp60 Triliun di Triwulan I-2026
Realisasi Anggaran MBG Diperkirakan Capai Rp60 Triliun di Triwulan I-2026. (Foto :Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir triwulan I-2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun. Angka tersebut akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pada periode ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Dilaporkan juga bahwa MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian,” ujar Airlangga, Kamis (12/2/2026).

Selain MBG, Airlangga berharap paket stimulus ekonomi lainnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini.

Airlangga menuturkan, salah satu stimulus tersebut adalah kebijakan diskon tarif transportasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026. Kebijakan itu mencakup diskon kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan hingga 100 persen, serta diskon tiket pesawat berkisar 17–18 persen.

“Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp911,16 miliar, di mana porsi APBN sebesar Rp639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp271,3 miliar,” jelas Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200936//lodewyk_pusung-CDNj_large.jpg
72,8% Warga Puas Program MBG, Waka BGN Minta Masyarakat Ikut Awasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200798//prabowo-0Q7d_large.jpeg
Program Prioritas Prabowo Atasi Kemiskinan Secara Terintegrasi dan Komprehensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200251//mbg-41gO_large.png
BGN Pastikan MBG Tetap Jalan Selama Ramadan 2026, Ini Skema Distribusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199031//sppg-UHAg_large.png
Apakah Pegawai MBG Dapat THR Lebaran 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199066//prabowo-7kI0_large.jpg
Prabowo Pamer Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja dari MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197823//purbaya-pvDJ_large.jpg
Defisit APBN 2,92%, Purbaya Pantau Efektivitas Program Pemerintah Termasuk MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement