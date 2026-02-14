Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga Tegaskan Tarif AS Turun Jadi 19% Bukan karena Board of Peace

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |10:08 WIB
Airlangga Tegaskan Tarif AS Turun Jadi 19% Bukan karena Board of Peace
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan esepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal. Dalam kesepakatan tersebut, tarif untuk produk Indonesia yang masuk ke pasar AS ditetapkan sebesar 19 persen, turun dari sebelumnya 32 persen setelah melalui proses negosiasi.

"Saat ini sudah selesai perundingannya, tinggal penandatanganannya. Persennya kita sudah turun dari 32 ke 19 persen, tapi kan belum ada penandatanganan. Jadi yang lain akan di-disclose sesudah tanda tangan," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Senin (13/2/2026).

Airlangga pun membantah kesepakatan terkait pengenaan tarif resiprokal Trump didapat setelah Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP). Sebab, menurutnya kedua hal tersebut merupakan konsep kerja sama yang berbeda.

Bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace, dijelaskan Airlangga, merupakan langkah pemerintah untuk berkontribusi dalam proses membangun kembali Palestina pascagencatan senjata.

"Board of Peace itu tidak sama dengan tarif. BoP adalah sebuah lembaga yang membicarakan terkait dengan Gaza. Sedangkan tarif adalah bilateral, tidak multilateral. BoP adalah multilateral," tambahnya.

 

