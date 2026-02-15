Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Revitalisasi ORF Muara Karang, Ternyata Begini Penyaluran Gas Bumi di Jakarta

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |11:09 WIB
Revitalisasi ORF Muara Karang, Ternyata Begini Penyaluran Gas Bumi di Jakarta
Gas Bumi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Memperkuat keandalan infrastruktur gas melalui revitalisasi Onshore Regasification Facility (ORF) Muara Karang milik PT Nusantara Regas (NR) yang kini telah mencapai progres 97% dan ditargetkan rampung pada Maret 2026. 

Fasilitas ini merupakan simpul strategis dalam sistem penyaluran gas bumi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sistem Distribusi Gas Bumi di Jakarta dan Sekitarnya

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah proaktif dalam memperkuat sistem distribusi energi yang andal dan berkelanjutan, terutama di Jakarta sebagai pusat aktivitas bisnis dengan kebutuhan energi yang terus meningkat.

“Revitalisasi fasilitas di ORF Muara Karang dilakukan untuk menjaga keandalan dan keamanan sistem penyaluran gas bumi, terutama dalam mendukung penyaluran gas dari FSRU (Floating Storage Regasification Unit) yang dioperasikan Nusantara Regas, bagi berbagai sektor pelanggan,” ujar Hery dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

 

