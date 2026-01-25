Mother Station CNG Beroperasi Perkuat Gas Bumi di Sumatera Utara

JAKARTA - Mother Station (MS) Compressed Natural Gas (CNG) di Kota Medan, Sumatera Utara beroperasi. Pengoperasian fasilitas ini dilakukan setelah seluruh tahapan commissioning pasokan gas bumi selesai dan menjadi bagian dari penguatan layanan gas bumi di Provinsi Sumatera Utara melalui skema Beyond Pipeline.



Mother Station CNG dioperasikan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas).



MS CNG Medan mulai dibangun pada Juni 2025 dan berlokasi di Simpang Kantor, Martubung, Kota Medan, di atas lahan milik PGN seluas 1.357 meter persegi.



Fasilitas ini memiliki kapasitas penyaluran hingga 1 MMSCFD yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi sektor industri, komersial, dan UMKM di wilayah Sumatera Utara, khususnya bagi pelanggan yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas. RSU Haji Medan menjadi pelanggan pertama dari commissioning ini.



Direktur Utama Gagas Energi Indonesia Santiaji Gunawan menyampaikan bahwa beroperasinya MS CNG Medan merupakan langkah konkret dalam memperluas pemanfaatan gas bumi di Sumatera Utara.



“Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan non-pipa sekaligus memperluas akses energi yang lebih bersih dan efisien di wilayah Sumatera Utara,” ujar Santiaji dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (25/1/2026).