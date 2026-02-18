Driver Ojol Kerja Lebih Tenang: Ada BPJS hingga Poin Jadi Voucher

JAKARTA - PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) membiayai 100% iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk para mitra pengemudi transportasi online termasuk ojek online (ojol) dan taksi online.

Program ini pun mendapatkan respons positif. Sejumlah mitra menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban sekaligus memberi rasa aman saat bekerja di jalan.

Iuran BPJS Ditanggung

Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (Sepoi) Mahmud mengatakan pihaknya sudah mengetahui program manfaat terbaru tersebut. Dirinya mengapresiasi langkah perusahaan yang dinilai mendengar aspirasi mitra.

“Ya kami sudah dengar ada program manfaat terbaru ini dan juga apresiasi karena Gojek mendengarkan aspirasi dari mitra. BPJS gratis penting untuk melindungi kami yang sehari-hari kerja di jalan. Poin yang ditukar sebagai voucher itu juga sangat membantu karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari kami,” ujar Mahmud, Rabu (18/2/2026).

Poin Jadi Voucher

Selain perlindungan jaminan sosial, program ini juga memungkinkan mitra berkinerja terbaik seperti Mitra Juara dan Mitra Andalan mengumpulkan poin per perjalanan. Poin tersebut dapat ditukar menjadi voucher pulsa, listrik, maupun bahan bakar minyak (BBM).

Mahmud menilai insentif tambahan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pengemudi. “Di samping orderan yang melimpah, program-program khusus buat driver seperti itu memang penting dan semoga terus diperluas. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman di lapangan untuk rajin dan konsisten narik,” ujarnya.