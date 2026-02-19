Profil Denny Abdi Komut Baru Hutama Karya, Pengganti Mantan Panglima TNI Yudo Margono

JAKARTA – Nama Denny Abdi menjadi sorotan setelah ditunjuk menggantikan mantan Panglima TNI, Yudo Margono, sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Nomor 126 Tahun 2026 dan SK.054/DI-DAM/DO/2026 yang ditetapkan pada 2026.

Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menunjuk Denny Abdi untuk menggantikan Yudo Margono sebagai Komisaris Utama (Komut) perseroan. Pergantian ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta tata kelola perusahaan.

Denny Abdi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam.

Denny berkarier di Kemenlu sejak 1995. Ia pernah menjadi Direktur Asia Tenggara Kemenlu, asisten juru bicara Presiden untuk hubungan internasional Dino Patti Djalal (2005–2007), dan asisten sekretaris jenderal Kemenlu Imron Cotan (2007–2008). Ia juga bertugas di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York pada 2008–2012 dengan pangkat sekretaris pertama.

Profil Pendidikan Denny Abdi