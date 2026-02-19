Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Denny Abdi Komut Baru Hutama Karya, Pengganti Mantan Panglima TNI Yudo Margono

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |10:23 WIB
Profil Denny Abdi Komut Baru Hutama Karya, Pengganti Mantan Panglima TNI Yudo Margono
Nama Denny Abdi menjadi sorotan setelah ditunjuk menggantikan mantan Panglima TNI, Yudo Margono, sebagai Komisaris Utama. (Foto :Okezone.com/Kemenlu)
A
A
A

JAKARTA – Nama Denny Abdi menjadi sorotan setelah ditunjuk menggantikan mantan Panglima TNI, Yudo Margono, sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero). Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Nomor 126 Tahun 2026 dan SK.054/DI-DAM/DO/2026 yang ditetapkan pada 2026.

Dalam keputusan tersebut, pemegang saham menunjuk Denny Abdi untuk menggantikan Yudo Margono sebagai Komisaris Utama (Komut) perseroan. Pergantian ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta tata kelola perusahaan.

Denny Abdi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam.

Denny berkarier di Kemenlu sejak 1995. Ia pernah menjadi Direktur Asia Tenggara Kemenlu, asisten juru bicara Presiden untuk hubungan internasional Dino Patti Djalal (2005–2007), dan asisten sekretaris jenderal Kemenlu Imron Cotan (2007–2008). Ia juga bertugas di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York pada 2008–2012 dengan pangkat sekretaris pertama.

Profil Pendidikan Denny Abdi

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202368//tol_trans_sumatera-Kfit_large.jpg
Hutama Karya Rombak Komisaris dan Direksi, Yudo Margono Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194970//prabowo-E8ZQ_large.jpg
Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192940//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-aNXs_large.jpg
Malam Tahun Baru 2026, Panglima TNI Gelar Doa Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192570//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-35NJ_large.jpg
Operasi Pascabencana Sumatera, Panglima TNI: 32 Jembatan Dibangun, 2.669 Ton Logistik Disalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191963//tni-1vFr_large.jpg
Jenderal Kopassus Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi Dimutasi Panglima TNI karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement