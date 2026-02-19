Prabowo Ungkap Negosiasi Tarif Dagang RI-AS Capai Kesepakatan

Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepakatan. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepakatan yang solid setelah pembahasan intensif selama beberapa bulan terakhir. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC.

“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” kata Prabowo, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Prabowo berharap perjanjian perdagangan ini dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia yang berkelanjutan.

“Sebagaimana Anda ketahui, kita telah menandatangani beberapa perjanjian penting antara mitra Indonesia dan AS, baik antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan. Di antaranya adalah perjanjian implementasi sebagai tindak lanjut dari poin-poin utama yang telah disepakati antara Indonesia dan AS mengenai keseimbangan perdagangan antara kedua negara,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, D.C., pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).