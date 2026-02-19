Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap Negosiasi Tarif Dagang RI-AS Capai Kesepakatan  

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |12:49 WIB
Prabowo Ungkap Negosiasi Tarif Dagang RI-AS Capai Kesepakatan  
Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepakatan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah menghasilkan kesepakatan yang solid setelah pembahasan intensif selama beberapa bulan terakhir. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC.

“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kami telah bernegosiasi dengan sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan saya rasa kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” kata Prabowo, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Prabowo berharap perjanjian perdagangan ini dapat menjadi dorongan besar bagi kemitraan dan kerja sama ekonomi AS-Indonesia yang berkelanjutan.

“Sebagaimana Anda ketahui, kita telah menandatangani beberapa perjanjian penting antara mitra Indonesia dan AS, baik antarlembaga pemerintah maupun antarperusahaan. Di antaranya adalah perjanjian implementasi sebagai tindak lanjut dari poin-poin utama yang telah disepakati antara Indonesia dan AS mengenai keseimbangan perdagangan antara kedua negara,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, D.C., pada Kamis, 19 Februari 2026.

"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202414//prabowo_subianto-ejxY_large.jpg
Cerita soal MBG di Depan Pengusaha AS, Prabowo: Ciptakan Ledakan Ekonomi dari Bawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202404//prabowo_subianto-dTJV_large.jpg
Jelang Rapat Perdana BoP, Prabowo : Kami Terus Upayakan Solusi Nyata Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202399//prabowo_subianto-B3g7_large.jpg
Di Depan Pengusaha AS, Prabowo Pamer Berhasil Hemat Anggaran Rp303,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202397//presiden_prabowo-nBJv_large.jpg
Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Banyak Bantu Indonesia saat Masa Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202345//prabowo_subianto-rcoy_large.jpg
Kunjungan Prabowo ke AS: Era Baru Politik Luar Negeri RI di Mata Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202324//presiden_prabowo-Ud9s_large.jpg
Trump-Prabowo Teken Tarif Dagang Usai Agenda Board of Peace
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement