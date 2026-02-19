Advertisement
Pasokan Aman, Harga Ikan Terkendali hingga Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |12:59 WIB
Pasokan Aman, Harga Ikan Terkendali hingga Lebaran 2026
KKP memastikan ketersediaan dan stabilitas harga ikan dalam kondisi aman selama Ramadan hingga Lebaran 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan dan stabilitas harga ikan dalam kondisi aman selama Ramadan hingga Lebaran 2026. KKP optimistis pasokan ikan hasil budidaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode bulan suci.

"Kalau kita lihat ketersediaan hasil budidaya di tahun 2026 ini, kami KKP, khususnya Dirjen Perikanan Budi Daya, sangat optimistis. Kami bisa pastikan bahwa kebutuhan atau pasokan ikan hasil budidaya dari sektor perikanan budidaya ini selama bulan puasa sampai nanti Lebaran insyaallah bisa terpenuhi dengan baik," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, TB Haeru Rahayu, dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026).

Haeru memaparkan, berdasarkan proyeksi Januari hingga Maret 2026, sejumlah komoditas perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi. Ikan kerapu tercatat naik 11,32 persen, kakap meningkat, dan lobster tumbuh 12,27 persen meski volumenya relatif terbatas.

Produksi udang juga disebut tetap positif 3,63 persen meskipun sempat terdampak isu cemaran cesium-137. Sementara itu, bandeng naik 0,84 persen dan nila melonjak 10,24 persen. Haeru menyebut, secara rata-rata, peningkatan produksi mencapai 19,09 persen.

Namun, terdapat catatan pada komoditas ikan mas yang mengalami penurunan sebesar 4,11 persen. Menurut Haeru, kondisi tersebut dipengaruhi curah hujan tinggi sepanjang 2025 yang berdampak pada sentra produksi.

 

