Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Penjualan Baju Muslim Naik Pesat Jelang Lebaran, Simak Tips Laris Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |18:25 WIB
Penjualan Baju Muslim Naik Pesat Jelang Lebaran, Simak Tips Laris Ini
Penjualan gamis, hijab, mukena, dan sarung biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadhan dan Lebaran. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Penjualan gamis, hijab, mukena, dan sarung biasanya meningkat signifikan menjelang Ramadhan dan Lebaran. Data dari e-commerce menunjukkan kategori fashion Muslim menyumbang sekitar 16% dari total transaksi pada periode tersebut, menjadi peluang besar bagi pelaku usaha fesyen lokal.

Menurut Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, momen sebelum dan saat Ramadhan menjadi waktu penting bagi brand fesyen Muslim untuk mengakselerasi penjualan sekaligus memperkuat posisi di pasar e-commerce nasional.

“Periode pra-Ramadhan dan Lebaran adalah peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan transaksi. Melalui fitur dan kampanye yang relevan, pelaku usaha bisa memaksimalkan potensi penjualan sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang menarik bagi konsumen,” ujar Stephanie, Kamis (26/2/2026).

Sementara itu, Founder Salah Satu Brand Fesyen Lokal, Deby Lianti, membagikan pengalaman strategi penjualan yang efektif di Ramadhan. Menurut Deby, peluncuran koleksi khusus Ramadhan dan interaksi langsung dengan konsumen melalui live streaming mampu meningkatkan penjualan secara signifikan.

“Peluncuran koleksi tematik Ramadhan dan sesi live streaming membuat interaksi dengan konsumen lebih nyata. Mereka tidak sekadar membeli gamis atau mukena, tapi juga merasakan pengalaman berbelanja yang inspiratif,” kata Deby.

Deby juga menambahkan bahwa strategi bundling produk, seperti menggabungkan gamis, mukena, dan pelengkap lainnya, efektif untuk meningkatkan nilai rata-rata transaksi sekaligus mempermudah konsumen mendapatkan set lengkap untuk Ramadhan dan Lebaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sarung hijab Baju Muslim Gamis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185423//celine_evangelista-V5H9_large.jpeg
Celine Evangelista Ungkap Awal Putuskan Mualaf, Belajar Berhijab Didukung Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/624/3180551//konde_viral-zK4b_large.jpg
Viral, Siswi Kelas 1 SD Ini Cepol Jilbabnya Segede Gaban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812//rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/194/3160123//gamis-6cyv_large.jpg
Tampil Aktif dan Stylish: 5 Inspirasi Gamis Sporty 2025 yang Wajib Kamu Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/33/3153040//revalina_s_temat-To54_large.JPG
Revalina S Temat Tak Takut Sepi Job Usai Mantap Berhijab: Rezeki Sudah Diatur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/194/3145554//al_ghazali-Nb1v_large.jpg
OOTD Al Ghazali Nonton Timnas Pakai Gamis, Netizen: Untung Ganteng
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement