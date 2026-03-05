Penumpukan Truk di Merak–Bakauheni, Pengusaha Kapal Ingatkan Pembenahan Infrastruktur Dermaga

JAKARTA - Dalam dua hari terakhir terjadi penumpukan kendaraan logistik, khususnya truk, di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Kondisi ini dipicu oleh peningkatan volume kendaraan yang melakukan percepatan pengiriman barang menjelang pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan dengan sumbu tiga ke atas, serta dipengaruhi oleh faktor cuaca yang turut memperlambat proses pelayanan kapal di pelabuhan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) Khoiri Soetomo menjelaskan, situasi ini kembali menunjukkan pentingnya pembenahan infrastruktur pelabuhan penyeberangan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas dermaga yang tersedia.

Menurutnya, dari sisi kuantitas, kapasitas dermaga yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi jumlah kapal yang telah memiliki izin operasi. Dalam praktiknya, kapasitas dermaga yang tersedia diperkirakan hanya dapat melayani sekitar 30 persen dari total kapal yang memiliki izin operasi di lintasan Merak-Bakauheni.

"Akibat keterbatasan jumlah dermaga, setiap hari lebih banyak kapal yang harus menunggu giliran operasi dibandingkan kapal yang dapat berlayar. Kondisi ini membuat potensi kapasitas angkut sebenarnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Khoiri di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia menambahkan, apabila jumlah dermaga memadai dan seluruh kapal yang telah memiliki izin operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka potensi terjadinya penumpukan kendaraan seperti saat ini dapat diminimalkan.