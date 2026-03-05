KPIG Kebut MNC Lido City, Pariwisata dan Properti Jadi Prioritas

JAKARTA – PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) mempercepat pengembangan MNC Lido City, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, yang menjadi proyek utama perseroan dan diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang.

Chief Financial Officer KPIG, Edi Yanto, mengatakan pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis pariwisata, perhotelan, dan properti premium dalam satu ekosistem terintegrasi.

"KEK Lido sendiri memiliki luas 1.040 hektare. Kami memperoleh status KEK sejak 2022. Sisa land bank kami sekitar 2.000 hektare, sehingga masih memungkinkan pengembangan ke depan. Batch pertama kami kerjakan seluas 1.040 hektare hingga 10 tahun ke depan," ujarnya dalam acara Investor Gathering dan Corporate Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia, Kamis (5/3/2026).

Kawasan KEK MNC Lido City memiliki luas sekitar 1.040 hektare dari total pengembangan Lido City yang mencapai sekitar 3.000 hektare. Status KEK memberikan berbagai insentif fiskal bagi investor, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga fasilitas tax holiday.

Menurut Edi, insentif tersebut menjadi daya tarik utama bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor pariwisata dan industri kreatif di kawasan tersebut. Selain itu, KEK juga memberikan kemudahan nonfiskal, seperti layanan perizinan terpadu, kepemilikan asing hingga 100 persen untuk sektor tertentu, serta percepatan proses pengurusan hak atas tanah.

"KEK memiliki banyak benefit, baik fiskal maupun nonfiskal. Ada pembebasan PPN, tax holiday, dan lain-lain," tambah Edi.

Salah satu proyek unggulan yang sedang dikembangkan di kawasan ini adalah Trump International Resort Lido, yang mencakup lapangan golf championship, hotel mewah, serta kawasan residensial premium.

Lapangan golf dirancang oleh pegolf dunia Ernie Els dan telah beroperasi penuh dengan fasilitas lifestyle country club serta private clubhouse. Selain itu, proyek ini mencakup Trump Residences Lido yang terdiri dari 758 unit hunian dan 180 unit kondominium premium di sekitar kawasan golf.