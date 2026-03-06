Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD151,9 Miliar per Februari 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |11:34 WIB
Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD151,9 Miliar per Februari 2026
Cadangan Devisa RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar USD151,9 miliar, menurun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2026 sebesar USD154,6 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194189/cadangan_devisa-suX7_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD156,5 Miliar per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181957/rupiah-RIDW_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD149,9 Miliar per Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175030/bank_indonesia_laporkan_cadangan_devisa-02Pf_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia Turun USD148,7 Miliar per September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161060/cadangan_devisa_ri-TqBI_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi USD152 Miliar per Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146019/rupiah-NHEL_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia USD152,5 Miliar per Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/320/3111522/cadangan_devisa-CZtl_large.jpg
Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi USD156,1 Miliar di Januari 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement