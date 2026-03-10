Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Iran Peringatkan Harga Minyak Bisa Tembus USD200 per Barel Jika Terus Diserang

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |09:30 WIB
Iran Peringatkan Harga Minyak Bisa Tembus USD200 per Barel Jika Terus Diserang
Harga minyak telah mencapai USD100 per barel, level tertinggi sejak 2022. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Iran memperingatkan harga minyak dunia bisa menembus USD200 per barel jika Amerika Serikat (AS) dan Israel terus menyerang infrastruktur energi negaranya. Saat ini, harga minyak telah mencapai USD100 per barel, level tertinggi sejak 2022.

Israel dilaporkan menyerang tangki penyimpanan di kilang minyak Teheran, memaksa pemerintah Iran mengurangi jatah bahan bakar bagi pengendara.

“Jika Anda dapat mentolerir harga minyak di atas USD200 per barel, lanjutkan permainan ini,” kata Seorang Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, dikutip dari The Wall Street Journal, Selasa (10/3/2026).

Sejak awal konflik, Iran dan kelompok proksinya telah menyerang beberapa fasilitas minyak di negara-negara penghasil minyak utama di kawasan, termasuk Arab Saudi, Irak, dan Kuwait, yang menyebabkan penurunan produksi mereka.

Setidaknya lima lokasi energi di dan sekitar Teheran dihantam serangan udara, memicu pemandangan dramatis di ibu kota Iran. Perusahaan minyak nasional Kuwait juga mengumumkan pengurangan produksi sebagai langkah pencegahan di tengah serangan balasan oleh Iran.

Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia yang biasanya dilalui sekitar seperlima kapal tanker minyak dan gas global, pada dasarnya telah ditutup selama seminggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206034//viral-eQSW_large.jpg
WNI Jadi Korban Rudal di Selat Hormuz, Istri Kapten Kapal Musaffah Tak Kuasa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206030//pemimpin_tertinggi_iran_mojtaba_khamenei-M3WR_large.jpg
Baru Dipilih, Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka dalam Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206021//kapal_tanker_melintas_di_selat_hormuz-ZF5o_large.jpg
Iran Tawarkan Akses Bebas Melintas Selat Hormuz, Syaratnya: Usir Diplomat AS dan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206004//purbaya-cPqp_large.jpg
Pastikan Harga BBM Tidak Naik, Purbaya: Percaya Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206014//prabowo-ZR9D_large.jpg
Perang Iran-AS, Prabowo Akan Beri Taklimat untuk Bangsa  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206009//minyak-nE1M_large.jpg
DPR Minta Mitigasi Dampak Lonjakan Harga Minyak dan Dolar AS Segera Dilakukan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement