HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tak Boleh Melebihi 3 Persen

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |10:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh melebar. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh melebar melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB) sebagaimana batas yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Prabowo bahkan berharap Indonesia suatu saat dapat menghapus defisit anggaran, sehingga penerimaan negara mampu menutupi seluruh belanja pemerintah.

“Kita berharap selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah, kalau bisa, kita tidak memiliki defisit,” ujar Prabowo di akhir sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden untuk menanggapi kekhawatiran bahwa defisit anggaran bisa melampaui 3% di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak dunia dikhawatirkan dapat meningkatkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Prabowo mengakui konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM hingga harga pangan. Namun, dengan upaya swasembada pangan yang sedang dikerjakan pemerintah, Indonesia dinilai tidak perlu terlalu khawatir.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sumber energi alternatif untuk menggantikan BBM. Energi tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah di dalam negeri, seperti bioetanol dan biofuel.

 

