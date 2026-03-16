HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan di Tol Cipularang Bukan karena Jalan Berlubang, Ini Penjelasan Jasa Marga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |21:59 WIB
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengungkapkan telah terjadi kecelakaan beruntun di KM 80+400 Ruas Tol Cipularang. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengungkapkan telah terjadi kecelakaan beruntun di KM 80+400 Ruas Tol Cipularang arah Bandung pada Sabtu (14/3/2026) pukul 19.20 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan pick-up dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, pengemudi kendaraan pick-up pertama melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan pick-up tersebut mengalami patah as roda belakang sebelah kanan.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati menjelaskan kendaraan pick-up kedua yang berada di belakang diduga kurang mengantisipasi kondisi di depan sehingga menabrak bagian belakang kendaraan pick-up pertama.

Ia menyatakan bahwa menurut keterangan pihak Kepolisian, berdasarkan hasil evaluasi penyidikan atas kecelakaan beruntun tersebut, insiden tidak disebabkan oleh adanya lubang di jalan tol, melainkan karena truk mengalami patah as.

 

