Mudik Nyaman Bersama BUMN, PNM Fasilitasi Ratusan Peserta Mudik Tanpa Cemas Ongkos

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |18:40 WIB
Mudik Nyaman Bersama PNM. (Foto: dok PNM)
JAKARTA – Program Mudik Gratis BUMN 2026 resmi diberangkatkan melalui prosesi flag off yang dilaksanakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (17/3/2026). Program ini menjadi wujud kolaborasi berbagai BUMN dalam menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Tahun ini, program berhasil melayani lebih dari 116 ribu pemudik menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, melampaui target yang telah ditetapkan. Kehadiran program ini sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam memastikan masyarakat dapat menjalani momen Idulfitri dengan lebih baik melalui layanan transportasi yang terintegrasi dan inklusif.

Sejalan dengan semangat tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) turut berpartisipasi dalam program Mudik Gratis Bersama BUMN dengan memfasilitasi ratusan peserta mudik. Partisipasi ini menjadi bagian dari kontribusi PNM dalam menghadirkan perjalanan mudik yang lebih ringan dan terjangkau, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman.

Bagi PNM, mudik tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan fisik, tetapi juga sebagai momentum sosial yang sarat makna, yakni tentang menjaga kedekatan keluarga, menuntaskan rindu, serta merawat nilai kebersamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui keterlibatan dalam program ini, PNM ingin memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat merasakan perjalanan yang aman dan nyaman, tanpa terbebani oleh biaya transportasi di tengah tingginya mobilitas menjelang Lebaran.

Sekretaris Perusahaan PNM Lalu Dodot Patria menyampaikan bahwa partisipasi PNM merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui pembiayaan dan pemberdayaan, tetapi juga dalam momentum sosial yang penting. Melalui tema “Mudik Nyaman Bersama”, PNM berkomitmen untuk membantu masyarakat menjalani perjalanan pulang dengan lebih tertib, aman, dan nyaman, sehingga kebahagiaan berkumpul bersama keluarga dapat dirasakan dengan lebih utuh.

(Agustina Wulandari )

