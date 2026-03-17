Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JK Ingatkan Bahaya Defisit APBN Melebar di Atas 3%

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |06:05 WIB
JK mengingatkan adanya risiko besar apabila defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlebar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan adanya risiko besar apabila defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlebar hingga 3 persen.

Menurutnya, semakin besar defisit anggaran, maka beban pembayaran cicilan utang dan bunga juga akan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi membuat porsi utang terhadap anggaran semakin besar dan dapat membahayakan keberlanjutan fiskal nasional.

“Semakin besar defisit juga ada risikonya, yaitu pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi, persentase utang terhadap anggaran makin besar. Kalau utang makin besar, bisa maksimum 40 persen, bahkan mencapai 50 persen. Itu sangat berbahaya bagi keberlanjutan,” kata JK.

Meski demikian, ia menilai dalam kondisi ekonomi saat ini pemerintah sulit menjaga defisit tetap di bawah 3 persen, terutama jika harga minyak dunia naik sehingga subsidi energi ikut meningkat.

JK menilai kenaikan harga minyak dan beban subsidi akan membuat defisit semakin melebar. Dampaknya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207290//prabowo-iuqH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207183//jusuf_kalla-5KJO_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207161//jusuf_kalla-kIa4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207009//prabowo-WqAB_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207104//jusuf_kalla-x9SM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206987//jusuf_kalla-xLSQ_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement