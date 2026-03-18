Mudik Pakai Mobil Listrik, 673 SPKLU Tersebar Siap Digunakan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |18:43 WIB
Infrastruktur untuk kendaraan listrik dipastikan siap mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA – Infrastruktur untuk kendaraan listrik dipastikan siap mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menghadirkan 673 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 375 lokasi di wilayah kerjanya.

Kesiapan tersebut diperkuat melalui inspeksi langsung yang dilakukan General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, ke SPKLU Center PLN Gambir, Bulungan, dan Rest Area Cibubur KM 10,6. Dirinya memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi prima dan siap melayani pengguna kendaraan listrik selama periode mudik.

“PLN berkomitmen menghadirkan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan listrik. Melalui kesiapan SPKLU yang tersebar luas, kami memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan tanpa khawatir kehabisan daya,” ujar Andy Adcha, Rabu (18/3/2026).

Untuk memudahkan perjalanan, PLN juga menghadirkan fitur Road Trip Planner pada aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pengguna merencanakan perjalanan sekaligus menemukan lokasi SPKLU terdekat secara real time.

“Apabila ada kendala dalam penggunaan SPKLU, kami menyiagakan layanan darurat 24 jam melalui Contact Center PLN 123 dan WhatsApp PLN di nomor 0877-7111-2123 guna memastikan SPKLU dapat digunakan secara optimal,” tambah Andy Adcha.

(Feby Novalius)

