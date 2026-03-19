Soal Arus Mudik Lebaran 2026, AHY: Ada Dinamika tapi Masih Terkendali

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pelaksanaan arus mudik Lebaran 2026 secara umum masih berjalan sesuai rencana meskipun terdapat sejumlah dinamika di lapangan. Pemerintah, kata dia, terus menjaga agar seluruh penyelenggaraan transportasi selama periode mudik tetap berada dalam kendali.

Menurutnya koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang puncak arus mudik melalui sinergi dengan Kementerian Perhubungan serta berbagai pemangku kepentingan transportasi.

Pemantauan juga disebutnya terus dilakukan terhadap seluruh moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, udara, hingga perkeretaapian di berbagai daerah.

“Terkait transportasi darat, saya berkomunikasi dengan rekan-rekan di Aceh. Untuk sektor laut dengan KSOP Batam, Kepulauan Riau. Sektor udara dengan Bandara Juanda di Surabaya, dan perkeretaapian dengan petugas di Semarang,” jelas Menko AHY dalam keterangan resminya pada Kamis (19/3/2026).

AHY mengungkap, hingga saat ini kondisi arus mudik masih terkendali meski terdapat perubahan situasi di sejumlah titik perjalanan.

“Secara umum, pelaksanaan transportasi mudik berjalan sesuai rencana. Meskipun terdapat dinamika di lapangan, kondisinya tetap terkendali,” ujarnya.