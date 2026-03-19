Daftar Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah, Singapura Tembus Rp 58.000 per Liter

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |22:14 WIB
JAKARTA - Daftar negara ASEAN yang alami kenaikan harga BBM imbas konflik Timur Tengah. Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di berbagai negara Asia Tenggara (ASEAN) imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Di mana dampaknya tidak hanya terasa di kawasan Timur Tengah, tetapi juga merembet ke pasar energi global, dengan puluhan negara mencatat kenaikan harga bahan bakar di tingkat konsumen. 

Dikutip Al Jazeera, Kamis (19/3/2026) setidaknya 85 negara melaporkan kenaikan harga BBM sejak serangan awal terhadap Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

Kenaikan harga BBM tersebut dipicu oleh gangguan pasokan minyak global serta meningkatnya ketidakpastian di pasar energi internasional.

Beberapa negara ASEAN mencatat kenaikan jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Vietnam menjadi negara dengan lonjakan harga bensin terbesar sejak konflik Iran pecah.

Harga bensin oktan 95 di negara tersebut naik hampir 50 persen, dari sekitar 0,75 dollar AS per liter pada 23 Februari menjadi 1,13 dollar AS per liter pada 9 Maret 2026.

Jika dikonversikan dengan kurs Rp 16.977 per dollar AS, harga tersebut meningkat dari sekitar Rp 12.733 per liter menjadi Rp 19.184 per liter.

 

