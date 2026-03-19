Airlangga hingga Purbaya Dipanggil Prabowo, Ini yang Dibahas di Istana

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Gak tahu, saya diundang rapat, hadir saja gitu,” kata Purbaya kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Saat ditanya mengenai laporan yang dibawa, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya selalu membawa bahan sebagai pegangan dalam setiap rapat. Namun, dia juga menyinggung kemungkinan pembahasan terkait subsidi dan kondisi APBN.

“Ya, kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya nggak tahu meeting detailnya apa, setelah meeting deh saya kasih tahu ya,” jelasnya.

Selain Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan setelah dipanggil Presiden Prabowo. Isu efisiensi anggaran disebut-sebut menjadi salah satu topik yang akan dibahas.

Menanggapi hal itu, Purbaya mengakui bahwa pembahasan efisiensi sebelumnya sudah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mengungkapkan adanya kendala dalam implementasi pemotongan anggaran di kementerian.