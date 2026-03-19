Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga hingga Purbaya Dipanggil Prabowo, Ini yang Dibahas di Istana

Presiden Prabowo memanggil Menko Airlangga, Menteri Rosan dan Menkeu Purbaya. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Gak tahu, saya diundang rapat, hadir saja gitu,” kata Purbaya kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Saat ditanya mengenai laporan yang dibawa, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya selalu membawa bahan sebagai pegangan dalam setiap rapat. Namun, dia juga menyinggung kemungkinan pembahasan terkait subsidi dan kondisi APBN.

“Ya, kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya nggak tahu meeting detailnya apa, setelah meeting deh saya kasih tahu ya,” jelasnya.

Selain Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan setelah dipanggil Presiden Prabowo. Isu efisiensi anggaran disebut-sebut menjadi salah satu topik yang akan dibahas.

Menanggapi hal itu, Purbaya mengakui bahwa pembahasan efisiensi sebelumnya sudah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mengungkapkan adanya kendala dalam implementasi pemotongan anggaran di kementerian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207881//prabowo_bertemu_megawati-gapx_large.jpeg
Bertemu Selama Dua Jam, Megawati dan Prabowo Bahas Isu Geopolitik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207866//prabowo_dan_megawati-Y4Hc_large.jpg
Momen Prabowo Gandeng Megawati di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207863//prabowo_bertemu_megawati-deFZ_large.jpeg
Bertemu Megawati di Istana, Prabowo: Silaturahmi Antarpemimpin Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207768//hampers-h8NX_large.jpg
Mengintip Isi Hampers Lebaran Unik Presiden Prabowo untuk Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207813//prabowo_bertemu_megawati-3Q9w_large.jpg
Prabowo Terima Megawati di Istana, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/43/3207753//menpora_erick_thohir_bersama_atlet_indonesia_di_asean_para_games_2025_kemenpora-jZ0Y_large.jpg
Rincian Bonus untuk Atlet Indonesia Peraih Medali ASEAN Para Games 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement