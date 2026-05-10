Work-Life Balance Ala Purbaya: Kerja Keras tapi Jangan Lupa Istirahat

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat (work-life balance) di tengah aktivitas yang padat. Di sela kegiatan olahraga saat car free day (CFD) di Jakarta, Purbaya juga memantau langsung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Work-life balance ya kerja keras, tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan kerja terus-menerus, harus balance,” ujar Purbaya, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, rutin berolahraga dan menyegarkan pikiran merupakan kunci untuk menjaga produktivitas dalam bekerja, sebuah kebiasaan yang sudah ia lakukan jauh sebelum menjabat sebagai menteri.

“Ini sekali-sekali saja. Kalau lagi bosan di rumah, saya jalan-jalan di car free day. Dari dulu memang suka jalan-jalan meski tidak rutin,” tambahnya.

Berdasarkan pengamatannya, Purbaya mencatat adanya peningkatan keramaian dibandingkan tahun lalu, meski ia mengakui laju pertumbuhan ekonomi masih perlu didorong lebih kuat.