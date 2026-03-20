HOME FINANCE HOT ISSUE

Wacana Gaji Menteri Dipotong, Purbaya: Itu Bagus, Sudah Kegedean

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |10:13 WIB
Wacana Gaji Menteri Dipotong, Purbaya: Itu Bagus, Sudah Kegedean
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji pejabat negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan rencana efisiensi besar-besaran anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk opsi pemotongan gaji pejabat negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, terkait pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, Purbaya mengungkapkan tantangannya. Menurutnya, sulit mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

Purbaya menyoroti kecenderungan kementerian yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.

 

Purbaya Tak Gelar Open House: Saya Ngirit
Purbaya Pastikan Harga BBM Tidak Naik Meski Minyak Dunia Tembus USD100
Jaga Defisit APBN, Purbaya Siap Potong Anggaran Kementerian
Airlangga hingga Purbaya Dipanggil Prabowo, Ini yang Dibahas di Istana
Istana soal Rencana Potong Gaji Menteri hingga Anggota DPR
Skenario Pemangkasan Anggaran, MBG dan Koperasi Desa Dipastikan Aman
