Wacana Gaji Menteri Dipotong, Purbaya: Itu Bagus, Sudah Kegedean

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan rencana efisiensi besar-besaran anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk opsi pemotongan gaji pejabat negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya, Jumat (20/3/2026).

Sementara itu, terkait pemotongan anggaran kementerian dan lembaga, Purbaya mengungkapkan tantangannya. Menurutnya, sulit mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

Purbaya menyoroti kecenderungan kementerian yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.