18 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta, Stasiun Pasar Senen Padat Siang Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:39 WIB
Sebanyak 18.802 pemudik tercatat meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen.
JAKARTA — Sebanyak 18.802 pemudik tercatat meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen pada hari ini. Tingginya volume keberangkatan membuat situasi stasiun terpantau padat pada siang ini.

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta, total volume keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh dari wilayah Daop 1 Jakarta hari ini mencapai 50.636 penumpang.

Stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.802 penumpang, disusul Stasiun Gambir dengan 16.847 penumpang, serta Stasiun Bekasi sebanyak 8.647 penumpang.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan tren keberangkatan penumpang terus meningkat sejak awal masa angkutan Lebaran.

“Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026, tercatat sebanyak 482.596 penumpang telah diberangkatkan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB menunjukkan kepadatan terjadi di berbagai area stasiun. Sejumlah calon penumpang terlihat duduk di lantai karena keterbatasan tempat duduk di ruang tunggu.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3207954//mudik-2WpH_large.JPG
Mudik Gratis Jadi Alternatif Transportasi dan Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207935//pelabuhan_merak_kosong_total-rPy9_large.jpeg
Puncak Mudik Berakhir, Pelabuhan Merak Kosong Total Tanpa Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207902//jalur_arteri_pantura_cirebon-TH4N_large.jpg
Jalur Arteri Pantura Cirebon Padat Lancar Meski Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207917//polisi_berlakukan_one_way_lingkar_gentong-kuKG_large.jpg
Polisi Berlakukan One Way Lingkar Gentong pada Malam Hari, Antisipasi Lonjakan Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207912//100_ribu_kendaraan_lintasi_tol_cipali-uiPb_large.jpg
100 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali, Arus Mudik Mulai Melandai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207909//pelindo-5tyO_large.jpg
Pelindo Regional 2 Catat 119 Ribu Penumpang di H-2 Lebaran
