18 Ribu Pemudik Tinggalkan Jakarta, Stasiun Pasar Senen Padat Siang Ini

Sebanyak 18.802 pemudik tercatat meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA — Sebanyak 18.802 pemudik tercatat meninggalkan Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen pada hari ini. Tingginya volume keberangkatan membuat situasi stasiun terpantau padat pada siang ini.

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta, total volume keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh dari wilayah Daop 1 Jakarta hari ini mencapai 50.636 penumpang.

Stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi adalah Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.802 penumpang, disusul Stasiun Gambir dengan 16.847 penumpang, serta Stasiun Bekasi sebanyak 8.647 penumpang.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan tren keberangkatan penumpang terus meningkat sejak awal masa angkutan Lebaran.

“Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026, tercatat sebanyak 482.596 penumpang telah diberangkatkan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujarnya, Jumat (20/3/2026).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB menunjukkan kepadatan terjadi di berbagai area stasiun. Sejumlah calon penumpang terlihat duduk di lantai karena keterbatasan tempat duduk di ruang tunggu.