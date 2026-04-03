HOME FINANCE PROPERTY

324 Rumah Warga Bantaran Rel Stasiun Pasar Senen Mulai Dibangun

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |12:10 WIB
Pembangunan hunian khusus bagi warga bantaran rel di sekitar Stasiun Pasar Senen. (foto: Okezone.com/PKP)
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola (BP) BUMN memulai pembangunan hunian khusus bagi warga bantaran rel di sekitar Stasiun Pasar Senen.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pembangunan ini mencakup 324 hunian yang diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya sudah terdata oleh pemerintah.

"Kemarin kita rapat dengan Pak Dony (Kepala BP BUMN) di Gedung BP BUMN, bersama BUMN pemilik tanah ini, yaitu Angkasa Pura. Hari ini saya senang melihat kesiapan yang sangat cepat. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah ada yang mulai clearing," ujar Maruarar, Jumat (3/4/2026).

Ia menambahkan, hunian tersebut dilengkapi dengan ruang terbuka untuk mendukung kenyamanan warga, khususnya anak-anak.

“Totalnya ada 324 unit yang akan dibangun di sini. Selain itu, akan ada ruang terbuka untuk bermain anak-anak. Ini merupakan kerja sama yang baik, tanahnya milik Angkasa Pura dan pembangunan dilakukan secara kolaboratif,” tambah Maruarar.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan bahwa upaya relokasi warga bantaran rel tidak hanya dilakukan di Senen, tetapi juga akan dilanjutkan di sejumlah lokasi lain. Ia menyebutkan akan meninjau lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Tanah Abang dan Kampung Bandan pada Minggu mendatang bersama Kepala BP BUMN.

 

