Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan Rumah Subsidi MBR Meningkat, Capai 32 Ribu Unit

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |07:51 WIB
Pembangunan Rumah Subsidi MBR Meningkat, Capai 32 Ribu Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menegaskan capaian perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat, seiring dukungan perbankan nasional, termasuk BRI.

"Karena kontribusi BRI untuk rumah subsidi naik sekitar 100 persen. Tahun 2024 ada 16.000 unit rumah yang dibiayai oleh BRI, dan tahun 2025 menjadi 32.000 unit rumah. Ini kenaikan persentase terbesar. Pak Dirut, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya," kata Maruarar di kantor BRI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Capaian 32 ribu unit rumah bersubsidi yang dibiayai BRI, kata Ara, setara dengan puluhan ribu masyarakat berpenghasilan rendah yang kebutuhan papannya terjamin.

"Apakah itu petani, nelayan, buruh, ART, supir, ojek, dan lain-lain, mereka bisa mendapatkan rumah berkat kerja keras BRI," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Ara membeberkan torehan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencatat sejarah dalam kebijakan rumah bersubsidi di Indonesia. Pada 2023, capaian FLPP rumah subsidi mencapai 229 ribu unit, jumlah terbesar sejak 2010. Angka ini terus meningkat di pemerintahan saat ini.

"Baru setahun pemerintahan Presiden Prabowo, tahun 2025, terjadi kenaikan luar biasa yaitu 279 ribu unit rumah. Jadi ada kenaikan sekitar 50 ribu unit dalam setahun," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/482/3199501//tbc-qX0s_large.jpg
Masalah TBC hingga Stunting Bisa Diatasi dengan Penyediaan Rumah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/470/3199429//menko_ahy-IbaO_large.jpg
Gentengnisasi, Indonesia Bebas Atap Seng dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/470/3198711//meikarta_rusun-QUdv_large.jpg
Lahan Rusun Subsidi Meikarta Siap, 18 Tower Setinggi 32 Lantai Segera Dibangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198430//prabowo_bertemu_menteri_pkp-EAW1_large.jpg
Prabowo Bertemu Menteri Maruarar, Bahas Groundbreaking 141 Ribu Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/612/3197061//banjir-Xzqm_large.jpg
5 Tips Cegah Banjir Masuk ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196482//ugm-CIQB_large.jpg
UGM Jalankan Respons Pemulihan Pascabanjir Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement