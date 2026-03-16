HOME FINANCE PROPERTY

Hashim Janji ASN Baru Diprioritaskan Dapat Rumah Subsidi dan Dipasangi Internet Murah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |21:13 WIB
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memprioritaskan alokasi rumah subsidi.
JAKARTA – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memprioritaskan alokasi rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru masuk. Ia berharap para ASN dapat memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau melalui program ini, seiring target pemerintah membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk menutup backlog perumahan.

"Saya sudah janji, semua ASN yang junior, yang belum mendapat rumah, juga harus dapat prioritas. Ini kan lahan negara, saya pikir kita sudah berkomitmen," ujarnya dalam acara groundbreaking Rusun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026).

Hashim menegaskan bahwa setiap aset negara, seperti tanah maupun bangunan, baik di lokasi strategis maupun tidak, sama-sama milik rakyat. Oleh karena itu, aset tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah subsidi yang terjangkau.

"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Hashim menegaskan tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan kontraktor pembangunan rumah subsidi. Semua mekanisme akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku melalui tender proyek dan proses resmi lainnya.

 

