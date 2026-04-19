JAKARTA – Berapa gaji PNS di Amerika Serikat?

Mengutip dari senate.gov, gaji pegawai pemerintah di Amerika Serikat diatur berdasarkan tingkat inflasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam The Ethics Reform Act yang disusun pada 1989.

Besaran gaji PNS di AS bervariasi tergantung tingkat jabatan. Presiden AS memiliki gaji tertinggi sebesar USD400.000 atau sekitar Rp6,86 miliar per tahun dengan asumsi kurs Rp17.139 per dolar AS. Sementara itu, wakil presiden menerima sekitar USD235.000 atau sekitar Rp4,03 miliar per tahun.

Rata-rata gaji pegawai pemerintah federal di AS adalah sekitar USD103.000 per tahun, atau setara Rp1,76 miliar per tahun. Jika dibagi, jumlah tersebut sekitar Rp146 juta per bulan sebelum pajak.

Untuk pegawai baru di level pemula (entry-level), seperti lulusan baru di posisi GS-5 hingga GS-7, gajinya berkisar antara USD39.000 hingga USD56.000 per tahun, atau sekitar Rp668 juta hingga Rp959 juta per tahun. Jika dirata-ratakan, setara sekitar Rp55 juta hingga Rp80 juta per bulan.

Sementara itu, pegawai di level menengah (GS-9 hingga GS-13) menerima gaji sekitar USD60.000 hingga USD100.000 per tahun, atau sekitar Rp1,03 miliar hingga Rp1,71 miliar per tahun. Jika dibagi rata per bulan, angkanya sekitar Rp86 juta hingga Rp142 juta.

Untuk posisi senior seperti direktur, manajer tingkat tinggi, atau pejabat di atas GS-14, gajinya berkisar USD120.000 hingga USD225.000 per tahun, atau sekitar Rp2,06 miliar hingga Rp3,85 miliar per tahun. Jika dihitung per bulan, setara sekitar Rp171 juta hingga Rp321 juta.

(Feby Novalius)

