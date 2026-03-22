HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap Strategi Ekonomi RI 8 Persen dari MBG hingga Satu Juta Rumah

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |20:36 WIB
Prabowo Ungkap Strategi Ekonomi RI 8 Persen dari MBG hingga Satu Juta Rumah
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8 persen. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 8 persen. Salah satu strateginya adalah menciptakan banyak lapangan kerja.

Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja, mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program pembangunan satu juta rumah.

Prabowo menyoroti besarnya dampak program MBG terhadap penyerapan tenaga kerja. Ia menyebutkan bahwa pada puncaknya, program ini akan memiliki sekitar 30 ribu dapur yang masing-masing mempekerjakan 50 orang.

“Itu sudah 1,5 juta,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).

Tak hanya itu, setiap dapur juga akan melibatkan rantai pasok dari para vendor bahan pangan yang diperkirakan menyerap tambahan hingga 1,5 juta tenaga kerja lagi.

Selain MBG, pemerintah juga mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan target 80 ribu koperasi yang masing-masing mempekerjakan sekitar 18 orang, program ini berpotensi menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

Di sektor kelautan, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.100 kampung nelayan pada 2026.

“Kita bikin pilot project di Biak, penghasilan nelayan itu naik rata-rata 60 persen sampai 80 persen,” kata Prabowo.

 

