HOME FINANCE PROPERTY

Tol Jagorawi Banjir, Jasa Marga Ungkap Biang Keroknya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:10 WIB
Tol Jagorawi Banjir, Jasa Marga Ungkap Biang Keroknya
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mengungkap penyebab banjir di ruas Tol Jagorawi. Genangan banjir terjadi pada Sabtu (21/3) di KM 12+800 hingga KM 12+600 arah Jakarta. 

Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas karena petugas harus menutup sementara bahu luar serta lajur 1 dan 2, sehingga kendaraan hanya dapat melintas di lajur 3 dan 4.

"Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, genangan dipicu oleh tersumbatnya saluran air akibat tumpukan sampah yang berasal dari saluran pemukiman warga di sekitar tol," kata Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya dalam pernyataan resmi, Jakarta, Senin(23/3/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya debit limpasan air dari kawasan permukiman ke saluran drainase jalan tol, yang menyebabkan air meluap dan mengalir balik hingga ke badan jalan.

Petugas Jasa Marga bersama Jasamarga Tollroad Maintenance bergerak cepat melakukan penanganan dengan membersihkan sampah di saluran untuk memperlancar aliran air. Berkat upaya tersebut, genangan berhasil diatasi dan seluruh lajur kembali dapat dilintasi pada pukul 19.09 WIB di hari yang sama.

Sebagai tindak lanjut, Jasa Marga tidak hanya melakukan pembersihan saluran, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang berupa pembangunan tanggul di lokasi kejadian. Tanggul ini direncanakan membentang sepanjang 300 meter untuk menahan limpasan air dari luar area tol agar tidak kembali menggenangi badan jalan.

"Untuk jangka panjang, Jasa Marga juga akan membangun tanggul sepanjang 300 meter di lokasi kejadian," katanya.

 

