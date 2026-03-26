Lapor Prabowo, Bahlil Siapkan Proyek Hilirisasi Rp 239 Triliun

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai Rp239 triliun dalam proyek hilirisasi tahap lanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor mineral. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui optimalisasi nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tambahan 13 proyek hilirisasi tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi dan diharapkan segera berjalan dalam waktu dekat. Investasi besar ini melengkapi 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebagian sudah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).

"Total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).

Menurut Bahlil, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbesar penerimaan negara dari sektor mineral. Selama ini, Indonesia dinilai belum memperoleh nilai optimal karena masih menjual bahan mentah dengan harga relatif rendah.

Pemerintah kini mendorong perubahan paradigma tersebut dengan memastikan setiap komoditas mineral memberikan nilai tambah maksimal sebelum diekspor. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan royalti, pajak, serta berbagai sumber penerimaan negara lainnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberi sinyal akan menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya untuk komoditas nikel. Kebijakan ini diarahkan agar negara mendapatkan porsi yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut di tengah fluktuasi harga global.