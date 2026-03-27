Ternyata Segini Kisaran Gaji Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Jelang FIFA Series 2026

JAKARTA – Ternyata segini kisaran gaji pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, jelang FIFA Series 2026.

Indonesia akan menghadapi Timnas Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 27 Maret 2026, pukul 20.00 WIB.

Secara hitungan di atas kertas, Timnas Indonesia lebih diunggulkan dengan peringkat 121 dunia, sementara Saint Kitts and Nevis berada di posisi 154.

Jelang pertandingan ini, gaji John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia menjadi sorotan, apalagi ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia.

Disebutkan bahwa John Herdman menerima gaji sekitar Rp671 juta per bulan.

Sejumlah sumber mengungkapkan kemajuan terkait proses pemilihan John Herdman sebagai pelatih. Terbaru, jurnalis asing Ben Steiner melalui media Walking The Red membeberkan isi kontrak John Herdman, termasuk besaran gaji yang akan diterimanya.

"Menurut laporan, John Herdman telah diangkat sebagai pelatih kepala tim nasional putra Indonesia, dan dilaporkan akan menerima gaji sebesar USD 40.000 per bulan, dengan peran tersebut dimulai pada tahun 2026," tulis Ben Steiner dalam akun X-nya.