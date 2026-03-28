Iran Beri Sinyal Izinkan Kapal Tanker RI Melintas di Selat Hormuz

JAKARTA – Iran dikabarkan mengizinkan sejumlah kapal tanker, termasuk milik Indonesia, melintasi Selat Hormuz di tengah ketegangan kawasan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia memastikan bahwa pemerintah Iran telah memberikan respons positif atas permintaan Indonesia agar dua kapal tanker Pertamina yang sempat tertahan dapat melintas dengan aman.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, dikutip dari Antara, Sabtu (28/3/2026).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran untuk memastikan keselamatan kapal tanker tersebut.

Menyusul respons positif dari Teheran, langkah tindak lanjut kini tengah dilakukan oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional, kata Nabyl, meski belum memberikan kepastian waktu kapan kapal tanker tersebut dapat keluar dari Selat Hormuz.