Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.002 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |15:52 WIB
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (30/3/2026), turun 22 poin atau sekitar 0,13 persen ke level Rp17.002 per dolar AS.

Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa pelemahan ini dipicu oleh pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi perang Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman dan didukung Iran menyerang Israel pada akhir pekan lalu.

“Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam perang, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Iran mengatakan pihaknya siap menghadapi invasi darat oleh AS, terutama setelah laporan akhir pekan lalu menunjukkan Washington mengerahkan ribuan pasukan ke Timur Tengah. Presiden Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa negosiasi dengan Iran berjalan dengan baik dan kesepakatan mungkin akan segera tercapai. 

Namun, ia tidak menyebutkan tenggat waktu yang jelas, sambil juga memperingatkan akan adanya serangan lebih lanjut terhadap Teheran.

Trump pekan lalu telah memperpanjang tenggat waktu untuk serangan terhadap infrastruktur energi Iran hingga awal April. Iran sebagian besar menolak gagasan pembicaraan langsung dengan AS sejak dimulainya perang pada akhir Februari.

Dari segi data, Universitas Michigan mengungkapkan bahwa rumah tangga Amerika mulai pesimis tentang kondisi ekonomi. Sentimen Konsumen pada bulan Maret turun dari 55,5 menjadi 53,3, di bawah perkiraan 54. Ekspektasi inflasi untuk dua belas bulan ke depan melonjak dari 3,4 persen pada bulan Februari menjadi 3,8 persen, sementara untuk lima tahun tetap tidak berubah di 3,2 persen.

Pasar yang saat ini memperkirakan langkah selanjutnya dari Federal Reserve (Fed) adalah kenaikan suku bunga, mengingat skenario harga energi yang tinggi saat ini. Menurut CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan tidak akan ada penurunan suku bunga tahun ini dan bertaruh pada peluang 50 persen akan ada kenaikan suku bunga di akhir tahun 2026, dibandingkan dengan proyeksi 2 kali penurunan suku bunga sebelum perang AS-Iran dimulai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209460/rupiah-Odzt_large.jpg
Krisis Energi Global, Rupiah Terancam Tembus Rp17.100 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209363/rupiah_hari_ini-qAZ5_large.jpg
Rupiah Terancam Tembus Rp17.100 pada Pekan Depan Imbas Krisis Energi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209100/rupiah_hari_ini-7nzc_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.979 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208901/rupiah_hari_ini-MIlW_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.904 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/278/3208474/rupiah-N3WC_large.jpg
Skenario Terburuk Rupiah Anjlok ke Rp20.000 per Dolar AS, Waspada Krisis Imbas Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/278/3208374/rupiah-2XqS_large.jpg
Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp17.075 per Dolar AS Usai Libur Lebaran, Ini Pemicunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement