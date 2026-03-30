HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jurus BI Jaga Rupiah, Jadikan SVBI dan SUVBI Agunan Repo Valas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |07:40 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mempunyai instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing (valas) mulai hari ini, Senin (30/3/2026). Langkah strategis ini diambil untuk memperdalam pasar uang dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang terus berlanjut.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa instrumen baru ini menggunakan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai aset dasar (underlying).

Implementasi ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market). Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

"Kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas. Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA)," ujar Erwin dalam keterangan resminya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207770/bank_indonesia-DsVE_large.jpg
BI Siaga Jaga Stabilitas Rupiah dari Gejolak Geopolitik di Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207453/bank_indonesia-L4Hs_large.jpeg
BI Ubah Ambang Batas Transaksi Valas per April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207421/bank_indonesia_suku_bunga-g0SW_large.jpg
Bank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206081/ekonomi-e6cj_large.jpg
Penjualan Eceran Februari 2026 Diprediksi Tumbuh 6,9 Persen, Didorong Ramadhan dan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204464/bank_indonesia-gAbh_large.jpg
Rupiah Tertekan Konflik Timur Tengah, BI Siagakan Intervensi di Pasar Spot dan DNDF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203149/bank_indonesia-dTNB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp10.117 Triliun pada Januari 2026
