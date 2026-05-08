Rupiah Melemah Lagi ke Rp17.382 per Dolar AS hingga Utang Pemerintah Nyaris Rp10.000 Triliun

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 49 poin atau sekitar 28 persen ke level Rp17.382 per dolar AS pada akhir perdagangan Jumat (8/5/2026).

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen datang dari global yaitu AS dan Iran hampir mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri pertempuran dan memungkinkan Selat Hormuz untuk dibuka kembali sepenuhnya tetapi menunda masalah yang lebih besar seputar program nuklir Iran.

“Namun, pertempuran kembali pecah antara AS dan Iran, mengancam gencatan senjata yang rapuh dan menghancurkan harapan untuk kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur transit minyak dan gas utama,” tulis Ibrahim dalam risetnya di Jakarta.

Tuduhan Iran bahwa AS melanggar gencatan senjata selama sebulan di antara mereka, sementara AS mengatakan serangannya adalah balasan setelah tembakan Iran pada hari Kamis terhadap kapal angkatan lautnya yang melintas melalui selat tersebut. Militer Iran mengatakan AS telah menargetkan sebuah kapal tanker minyak Iran dan kapal lain serta daerah sipil di selat dan di daratan.

Terlepas dari pertempuran yang kembali terjadi, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis bahwa gencatan senjata masih berlaku.

Baku tembak terjadi ketika Washington menunggu tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian terbaru, yang tidak membahas sejumlah isu kontroversial termasuk tuntutan AS untuk membuka kembali selat tersebut, jalur bagi seperlima pasokan minyak dan gas dunia sebelum perang yang sebagian besar telah ditutup sejak konflik, yang juga mencakup serangan oleh Israel, dimulai pada 28 Februari.

Kemudian, para pejabat Federal Reserve (Fed) memberikan pernyataan yang berbeda. Beth Hammack dari Fed Cleveland menyatakan bahwa suku bunga "akan tetap stabil untuk beberapa waktu,". Mary Daly dari Fed San Francisco beralih ke sikap netral hingga agresif, mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen Fed. Pada saat yang sama, Presiden Fed Minneapolis, Neel Kashkari, mengatakan inflasi terlalu tinggi.

Hari ini fokus pasar adalah data ketenagakerjaan AS untuk bulan April, yang akan dirilis malam nanti pukul 19.30 WIB. Para ekonom memperkirakan peningkatan 62.000 pekerjaan untuk bulan April, sementara Tingkat Pengangguran diproyeksikan tetap stabil di 4,3 persen. Laporan ini mungkin akan menentukan langkah selanjutnya Federal Reserve (Fed) terkait kebijakan suku bunga.

 

