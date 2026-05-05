Rupiah Hari Ini Dibuka Melemah pada 17.401 per Dolar AS

JAKARTA – Nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah pada posisi Rp17.401 per dolar AS di awal perdagangan Selasa (5/5/2026).

Capaian ini mencerminkan depresiasi tipis sebesar 0,04 persen jika dibandingkan dengan posisi penutupan pada Senin (4/5/2026) yang berada di level Rp 17.394 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 09.35 WIB, rupiah bergerak melemah 0,07 persen ke level 17.406 per dolar AS.

Hingga pukul 09.00 WIB, pergerakan mata uang di kawasan Asia terpantau beragam. Peso Filipina mencatatkan penurunan paling tajam di Asia dengan koreksi sebesar 0,21 persen.

Adapun Ringgit Malaysia melemah 0,18 persen, diikuti oleh baht Thailand yang turun 0,1 persen, serta dolar Hong Kong yang terkoreksi 0,03 persen.

Sedangkan Dolar Taiwan terpantau bergerak stagnan dengan kecenderungan melemah terhadap dolar AS pagi ini.

Untuk Won Korea Selatan memimpin penguatan di Asia setelah terapresiasi 0,2 persen. Yen Jepang dan dolar Singapura tercatat mengalami kenaikan tipis masing-masing sebesar 0,02 persen.