Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dongkrak Rupiah, Pemerintah Akan Terbitkan Panda Bond di China

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |10:54 WIB
Dongkrak Rupiah, Pemerintah Akan Terbitkan Panda Bond di China
Rupiah Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), salah satunya melalui penerbitan instrumen utang berbasis Yuan, Panda Bond di pasar keuangan China.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS sekaligus memperluas sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien.

"Untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di China dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi," ungkapnya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) malam.

Ia menambahkan bahwa strategi diversifikasi pembiayaan ini akan memperkuat prospek ekonomi Indonesia ke depan. Purbaya juga menegaskan kondisi fiskal nasional dalam keadaan aman.

"Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut," lanjutnya.

Selain itu, Purbaya menilai perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki fase akselerasi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

"Kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39 (persen) sekarang 5,61 dibandingkan sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216632/gubernur_bi-XS2R_large.jpg
Gubernur BI Lapor Prabowo Rupiah Melemah Rp17.400 per USD, Bakal Batasi Beli Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216548/airlangga-0JvQ_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.400 per Dolar AS, Menko Airlangga Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216439/rupiah_hari_ini-zB0t_large.jpg
Rupiah Hari Ini Dibuka Melemah pada 17.401 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/278/3216345/rupiah-d9tZ_large.jpg
Rupiah Makin Melemah Dekati Rp17.400 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216139/rupiah_pekan_depan-tQaL_large.jpg
Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp17.550 per Dolar AS Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215692/ketum_kadin-gnX7_large.jpg
Rupiah Anjlok, Ketum Kadin: Kesempatan Buat Ekspor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement