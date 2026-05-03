Viral Patungan APBN Rp800 Triliun untuk Lunasi Utang Negara, Ini Faktanya

JAKARTA - Viral di media sosial soal narasi pemerintah secara resmi membuka donasi melalui platform crowdfunding Kitabisa.com untuk mengatasi beban utang Indonesia.

Dalam narasi yang tersebar, seolah-olah dana yang terkumpul telah mencapai Rp137,42 miliar dari target ambisius Rp800 triliun. Hal ini pun langsung dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Minggu (3/5/2026).

1. Kemenkeu Tegaskan Hoaks

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi mengenai peluncuran program penggalangan dana masyarakat untuk melunasi utang negara adalah berita bohong atau hoaks.

Penjelasan ini dikeluarkan menyusul beredarnya narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa pemerintah secara resmi membuka donasi melalui platform crowdfunding Kitabisa.com untuk mengatasi beban utang Indonesia.

"Berita yang beredar mengenai peluncuran program 'Patungan APBN untuk Bantu Negara Lunasi Utang' pada situs Kitabisa.com, merupakan berita hoaks," tegas pihak PPID Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/4/2026).