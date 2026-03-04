Advertisement
Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Singgung MBG

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |14:49 WIB
Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Singgung MBG
Fitch Ratings Pangkas Outlook Utang Indonesia Jadi Negatif, Singgung MBG (Foto: Freepik)
JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memangkas outlook atau prospek peringkat uang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Di sisi lain, Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB atau layak investasi (investment grade).

Pihak Fitch menyatakan bahwa mereka telah merevisi prospek issuer default rating (IDR) atau peringkat gagal bayar penerbit jangka panjang untuk mata uang asing milik Indonesia ke arah negatif, seraya mengukuhkan kembali posisinya di peringkat BBB.

Keputusan penyesuaian prospek ini diambil karena Fitch melihat adanya lonjakan ketidakpastian arah kebijakan. Terdapat pula kecemasan terkait menurunnya tingkat kepercayaan serta konsistensi dari kombinasi kebijakan ekonomi nasional, terutama ketika wewenang pengambilan keputusan semakin terpusat.

"Penegasan peringkat mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang menguntungkan, rasio utang pemerintah/PDB yang moderat, dan cadangan eksternal yang moderat," tulis laporan Fitch, Rabu (4/3/2026), 

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan rangkaian struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara berperingkat ‘BBB’," kembali petik laporan.

Situasi semacam ini dinilai membawa risiko pelemahan terhadap masa depan fiskal di jangka menengah, merosotnya ketertarikan investor, sekaligus memberikan tekanan pada external buffers negara. Keputusan untuk mempertahankan skor BBB didasari oleh sederet ketahanan fundamental ekonomi yang dimiliki Indonesia. 

 

