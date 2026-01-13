Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Warning! Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Masih Aman?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:30 WIB
Warning! Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Masih Aman?
Warning! Utang Pemerintah Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Masih Aman? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 diprediksi telah mencapai Rp9.645 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,52 persen.

Meski pemerintah kerap menyatakan kondisi utang aman karena masih di bawah batas undang-undang sebesar 60 persen, namun indikator tersebut bersifat semu dan tidak menggambarkan kemampuan bayar yang sesungguhnya.

"Narasi Pemerintah yang selalu mengatakan kondisi utangnya aman, sejauh ini hanya berdasar rasio atas PDB. Berbagai indikator kerentanan utang yang lazim dipakai menganalisis kondisi seolah tidak diperlukan lagi untuk memastikannya," kata 
ekonom senior dari Bright Institute Awalil Rizky dalam catatan analisisnya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Salah satu indikator yang paling mengkhawatirkan menurut Awalil adalah nilai Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit atau minus Rp180,7 triliun. Kondisi ini menandakan bahwa pendapatan negara bahkan tidak cukup untuk membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.

Dampaknya, pemerintah terpaksa menarik utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang lama. Awalil memprakirakan penarikan utang baru (bruto) sepanjang 2025 sebenarnya mencapai Rp1.563 triliun, jauh di atas angka pembiayaan neto yang sering dipublikasikan.

"Jika KP bernilai minus artinya sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
