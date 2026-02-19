Utang Indonesia Rp9.637 Triliun dan Rasio Tembus 40,46 Persen, Purbaya: Masih Aman!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim posisi utang negara mencapai Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 masih tergolong dalam batas wajar dan aman. Angka tersebut setara dengan rasio 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio Utang Indonesia

Purbaya merujuk perbandingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, rasio utang Indonesia justru terbilang lebih rendah. Sebagai perbandingan, rasio utang Thailand berada di angka 63,5 persen, Malaysia di level 64 persen, bahkan Singapura mencatatkan angka yang sangat tinggi yakni antara 165 hingga 170 persen.

"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? (Lebih dari 100 persen). Malaysia berapa? (Lebih dari 60 persen). Thailand berapa? Coba cek saja Thailand berapa," ujar Purbaya kepada awak media di kompleka parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Defisit APBN Terjaga

Selain itu, Purbaya juga menyoroti defisit APBN yang tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, meskipun pada penutupan tahun 2025 defisit fiskal sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh level 2,92 persen.

"Defisitnya 3 persen enggak? Enggak. Ekonomi? Apa lagi yang mau dicari? Anda minta?" lanjutnya.