Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,7 Miliar, BI Pastikan Struktur Tetap Sehat

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |08:56 WIB
Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD431,7 Miliar, BI Pastikan Struktur Tetap Sehat
Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terjaga. ULN Indonesia pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar USD431,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan III-2025 sebesar USD427,6 miliar.

Mengutip data BI, Kamis (19/2/2026), posisi ULN pemerintah pada triwulan IV-2025 tercatat sebesar USD214,3 miliar, naik dari USD210,1 miliar pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung:

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah)

Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%)

Jasa Pendidikan (16,2%)

Konstruksi (11,7%)

Transportasi dan Pergudangan (8,6%)

Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

 

